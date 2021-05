Kõrge kolesteroolitase

Sageli soovitakse kõrgenenud kolesterooli ehk hüperkolesteroleemiaga vürtsikat toitu. See on tavaline haigus, mille korral lipiidide ainevahetus on häiritud ja halva kolesterooli tase tõuseb. Kõrge kolesterooli korral soovite vürtsikat toitu, sest see aitab verd vedeldada.