Kõigil on raskemaid aegu ja kergemaid aegu. Loomulikult tahaks raskematel aegadel anda alla ja kõik kuradile saata, põletada kõik sillad ning uskuda, et niikuinii me kunagi tagasi ei vaata. Harvad juhused, kui sellistel emotsionaalsetel väljapursetel on püsivalt sama tõde. Üldiselt rahunetakse maha, päike tuleb välja ja elu läheb sama rada edasi. Ma ei soovita sul sildasid veel põletama hakata, mõtle rahulikult läbi kõik oma järgmised sammud.