Planeetide seisud

Esmaspäeval teeb Merkuur kvadraadi Jupiteriga ja Päike kvadraadi Saturniga. Pea on täis mõtteid ja ideid, kohati on lausa info üleküllus. Tahetakse mõelda rohkem laias laastus ja pisidetailid võivad ununeda või minna kaduma. Sõnad võivad olla ülepingutatud ja kõik tekkivad plaanid ei pruugi olla praktiliselt teostatavad. Grandioossetes ideedes edasi liikudes võime avastada, et eesmärkidel seisab mitmeid takistusi ees. Peame seisma silmitsi reaalsuse piirangutega ja olema vastutustundlikumad.