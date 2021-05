Naine analüüsib: mida kutid Tinderis väidavad, et tahavad ja mida nad tegelikult tahavad

Kara Summers kirjutab Mediumis oma kohtingukogemustest ning ütleb, et on käinud kaheksa kuu jooksul kümnetel kohtingutel, selle käigus aga aru saanud, mis on need põhilised ohumärgid, mida tähele panna. Summers järgib ka üht kindlat reeglit – ta ütleb alati kohe mehele ära, kui temaga «seda tunnet» ei tunne. Samas aga ei ütle ta kunagi tõelist põhjust, vaid soovib edu ja tõdeb, et ei tundnud sädet.