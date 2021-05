26-aastane Birminghamist pärit Naomi Winfield ütleb, et poja imetamine aitab tal lapsega lähedasemaks saada. «Olen saanud rohkelt negatiivset tagasisidet,» kurdab noor ema, «Inimesed käsivad oma lastel pea ära pöörata ja ütlevad, et see on rõve vaatepilt.»