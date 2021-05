My ema hakkas hiljuti käima teraapias. Ma olen tema üle väga õnnelik. Ta on alati olnud rahaliselt kontrollivas suhtes mu isaga ja seal on olnud kohati ka vaimset vägivalda. Ema naudib teraapiat väga ning ta on jõudnud oma abielu osas päris mitmele arusaamale. Lõpuks ometi ta vist mõistab, kui halvasti on teda koheldud. Kuid kõik rõvedad detailid paneb ta minu õlule. Ma tõesti tahan, et ta leiaks läbi ja tunneks end jõustatuna, aga tema lapsena on minu jaoks raske näha oma vanemate suhte reaalsust.