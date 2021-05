Veregrupp määrab paljud organismi omadused, näiteks toidusõltuvuse ja kalduvuse teatud haigustele. Alkoholi kuritarvitamise põhjuste väljaselgitamiseks tõstatasid teadlased hüpoteesi, et veregrupi ja joomarluse suhet võivad mõjutada neerupealiste iseärasused, mis põhjustavad glükoosi vähenenud kontsentratsiooni.

Kõige vastupidavamaks liigsele alkoholitarbimisele osutusid 0-veregrupiga inimesed. Selgus, et enamikul alkoholismi põdevatel inimestel on A-veregrupp. Eksperdid soovitavad selle veregrupi puhul vaid mõõdukalt punast veini tarbida, et mitte ületada kehale kasulikku kogust.