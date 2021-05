Pilt on illustratiivne.

Ostsid karbi marju ja avastasid hiljem õudusega, et need on hakanud juba värsket ilmet kaotama? Lössis marjad pole pooltki nii isuäratavad kui värsked ent ära visata ju ka ei raatsi. Võid neist alati maitsva smuuti kokku segada, kuid teha saab ka palju muud!