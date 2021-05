Meid on õpetatud menstruatsiooni häbenema ja selle tõttu vastikust tundma. Pole ime, et me ei julge menstruatsiooni ajal oraalseksi paluda ja oleme ebakindlad. Kui menstruatsiooni ajal kogetavad naudingud pole sinu teema, siis ka see on okei. Kuid kui see mõte äratab sinus huvi (ja soovi), leiad alt olulisi näpunäiteid, mida silmas pidada.