Lilian Looringit on nimetatud meie esimeseks eestlasest klassikaliseks baleriiniks. Ülle Toming on koguni kirjutanud: «Lilian Looring oli esimene eesti baleriin, kes sooritas 32 fouette'd ja ilmselt ka esimene, kes tõusis varvaskingas varvastele, ta oli esimene Eesti priimabaleriin.»

20. sajandi algus oli aeg, mil tärkas huvi mitmesuguste erinevate tantsukunstiliikide vastu. Nii polnud ime, et juba tütarlastegümnaasiumis õppimise ajal Luise Liliane, keda koduselt hüüti Lilianiks, sellest üdini vaimustus. Tal ei jäänud nägemata ei Estonia laval esitatud esimene lühiballett «Unenägu kujuraiuja töökojas» ega Erika Tetzky ja August Michelsoni ette kantud tantsunumbrid operettides. Täditütar Ly Laasner on meenutanud, et tema sai oma esimese teatrielamuse just siis, kui paar aastat vanem Lilian võttis ta Estoniasse kaasa «Lõbusat talupoega» vaatama. See sündis 1915. aastal.