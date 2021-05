Uus jabur vandenõuteooria: vaktsineeritud levitavad ogavalku, mis tekitab ränki anomaaliaid

See, et vaktsineeritud inimesed kuidagi oma ümbritsevatele inimestele ohtlikud võiksid olla vaktsineerimise enda tõttu, on üks jaburamaid ja lõbustavamaid väiteid viimaste kuude jooksul. See teooria läheb samasse sahtlisse koos väidetega, nagu vaktsiinid sisaldaksid mikrokiipe või muudaksid inimesed 5G mastideks.

Kuna väited mikrokiipidest on lauslollid, siis püütakse teooriat rohkem «teaduslikuna» näidata ja selles mikrokiip asendatud ogavalguga. Sisu on ju sama - anda kaalu vaktsiinivastaste väitele nagu vaktsiinid oleksid ohtlikud.

Tegelikkuses toodavad ogavalku süstikoha läheduses asuvad immuunsüsteemi rakud. Ogavalku ei hakka tootma sugugi mitte kõik keha piirkonnad ja ka mitte hingamisteede limaskest. Ogavalku hingamisteedest saaksime määrata näiteks koroonaviiruse antigeeni kiirtestiga, aga vaktsineerimine antigeeni kiirtesti positiivseks ei muuda, st ogavalku vaktsineeritute hingamisteedesse ei teki. Mida hingamisteedes ei ole, seda ei saa ka levitada.

Ja isegi kui vaktsineeritud inimesed eritaksid ogavalku (mida nad ei tee), poleks sellest mitte midagi ohtlikku. Ogavalk üksi ei suuda kedagi haigeks teha. Me puutume päevast päeva kokku erinevate valkudega, mis on näiteks meie lähedaste inimeste ja koduloomade sees, samuti näiteks piima, kapsa, pähklite, puude õietolmude, kodutolmu sees jpm. Kokkupuude erinevate valkudega on inimkehade jaoks igapäevane ja tavaline ja ei tee haigeks.

Covid-19 vaktsiinid on nii uuringutes kui ka päriselus näidanud väga head ohutust ja tõhusust. Vaktsineerimine ei ole ohtlik ei vaktsineeritud inimesele endale ega ka tema lähedastele. Küll aga aitab vaktsineerimine kaitsta vaktsineeritud inimest Covid-19 haiguse eest ja järellainetusena on osaliselt kaitstud ka teda ümbritsevad inimesed, kellele vaktsineeritu väiksema tõenäosusega viirust edasi annab.