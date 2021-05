VÄÄRT PROOVIMIST ⟩ Kes proovinud, see kinnitab: oraalseksimeetod, mis viib naised tippu

Kivini meetod on netis erinevates foorumites ja seksuaaltervisele pühendatud lehekülgedel viimasel ajal palju laineid löönud ning seda proovinud inimesed kinnitavad, et sel viisil on naise tõenäosus jõuda tippu peaaegu garanteeritud (või vähemalt palju tõenäolisem kui tavalise suuseksi puhul).

The Sex and Secrets Column tutvustab Kivini meetodit kui väga põnevat viisi pakkuda vagiinaomanikule oraalset rahuldust. (Kasutame meiegi siin sõna vagiinaomanik, et kaasatud oleks ka need inimesed, kel on vagiina, kuid kes ilmtingimata naisena end ei identifitseeri.) Mitte küll igaüks ei pruugi seda positsiooni armastada, kuid Kivini meetodil on oma boonused. Teeme asja puust ja punaseks.