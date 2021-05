Ringkäik Eesti deidisaitidel: tünjad sõnaahtrad mehed, mõned peast soojad kui tuhakühvlid

Käes on kevad, järjekorras teine, kui koroona lämmatab. Enesesse vaadatud ja kodukontoris tööd tehtud on küll ja veel, aga reaalseid inimkontakte saab kahe käe sõrmedel üles lugeda. Tekkisid usk ja aim, et äkki on samas staatuses inimesi praegu eriti rohkesti ning tegin kiire tuuri ja kaardistava ülevaate enimtuntud kohtinguportaalides Eestis.