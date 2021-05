TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kuidas inimesed suhtuvad sõnasse «paks»?

Tänavaküsitlusest võttis osa kümme inimest, kellest kuus vastasid, et nad ei solvuks, kui keegi neid paksuks nimetaks. «Miks ma peaksin solvuma, kui see ei ole kooskõlas minu enda minapildiga?» küsib Vivian.

Kaks meest olid seevastu arvamusel, et sõna «paks» on äärmiselt solvav omadussõna. «Solvuksin ka siis, kui nimetaksite mind peenikeseks,» ütleb Artjom.

Ülejäänud kaks vastajat ei pidanud seda sõna just kuigi kenaks. «No ma vist ei tohiks solvuda, sest ma ju olengi paks. Aga ma arvan, et see sõna ei ole väga kena,» tunnistab naerusuine Gunnhildur. Ka Birna meelest oleks kellegi paksuks tembeldamine imelik.