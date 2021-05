6 ohtlikku viga, mille tõttu oled vallaline ja üksildane

Leah Njoki kirjutab iga päev suhetest ja armastusest ning saab sageli lugejatelt ka vastukaja. Ta on lugenud sadu kirju inimestelt, kes on üksilased ja kurvad, ning nende küsimus on üks: «Kuidas saaksin enda ellu armastust kutsuda?»

Njoki kinnitab, et partneri leidmine pole raske. Edu võti on mõista, mis vigu sa teed ning millised on need suhtumised, harjumused ja takistused, mille ise enda teele paned.