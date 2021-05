Miks on magusaisu maha surumine nii keeruline ja mis tõbedele võivad liigsete süsivesikute isud viidata? Sellele on selgitused olemas.

Hommikusöök peaks olema alati toitev, et keha energiaga laadida. Parim on valgurikas hommikusöök. Sel juhul pole vaja kehale kasutuid liigseid suhkruampse, et näljatunnet rahuldada. Kui proovite radikaalse nälgimisega kaalu kaotada, korraldab keha streigi ja nõuabki maiustusi.