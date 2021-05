Kohtinguäpis korvi saanud Ben Affleck astus eriti meeleheitliku sammu.

Väidetavalt match'isid Affleck ja Giudice kuulsuste tutvumisrakenduses Raya, kuid kuna tõsielustaar kahtlustas, et tegemist on võltsprofiiliga, siis otsustas ta võimalusest loobuda.

Lõbusat lugu, mis Gia TikToki kontol lahti rullus, jagati pealkirjaga: «Mõeldes ajale, mil match'isin Rayas Ben Affleckiga ja arvasin, et see on võltskonto. Panin talle unmatch'i ja ta saatis mulle Instagrami video.»

Ben saatis naisele video, sest tahtis tõestada, et see on tõepoolest tema. Mitmekordne Oscari-võitja ütles: «Nivine, miks sa mulle unmatch panid? See olen mina.