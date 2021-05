«Ta oli suure andega inimene: laulis, joonistas, maalis ja armastas isegi raamatuid lugeda. Kõik ütlesid, et me oleksime täiuslik paar ja üsna pea tekkiski meil suhe.

Alguses ta ei avanud end mulle, kuid lõpuks saime jutule ja me rääkisime igasugustest teemadest. Saime tihti kohvikus kokku, et üksteist paremini tundma õppida. Ta oli intrigeeriv, salapärane ja seksikas. Ma olin tast lausa lummatud! Ta oli piisavalt julge, et huvituda erootilisest kirjandusest, samas jällegi häbelik, et minu sees leek sütitada.