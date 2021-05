Nälg on normaalne füsioloogiline seisund, mille korral keha vajab toitu energiavarude täiendamiseks. Siiski on inimesi, kes on pidevalt näljased, hoolimata sellest, kui palju aega on viimasest toidukorrast möödas. Pideval näljal on palju põhjuseid ja neid siin käsitlemegi.