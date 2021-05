Meghan Madness märgib oma Mediumi essees, et kuna tal on kogemusi mõlema soo esindajatele suuseksi pakkumisega, teab ta hästi, et kuigi oskusi on vaja mõlema puhul, siis füüsiliselt raskem ja nõudlikum on siiski oraalseksi pakkuda meestele. Ilmselt heituvad sellest paljud naised – suuseks tundub väsitav, igav ja lõpuks ikka lõualihased lähevad krampi.