Saates võrreldi kalleid vananemisvastaseid kreeme Nivea universaalse kreemiga. Sinisesse metallpotsikusse pakendatud Nivea kreem maksab vaid paar eurot, samas kui retinooli sisaldavate toodete hinnad küündivad üle saja euro. Retinooli ehk A-vitamiini on nahahoolduses nimetatud imeaineks ja selle efektiivsus on ka teaduslikult tõestatud.

See pole esimene kord, kui Nivea kreemi ülistatakse. Näiteks näitlejanna Kate Winslet ja Joan Collins on öelnud, et usaldavad vaid Niveat. Briti Daily Maili ajakirjanik Claire Cisotti leidis 2013. aastal läbi viidud katses, et universaalne baaskreem silus väikeseid kortsukesi ja niisutas nahka paremini kui kallid kreemid.