Kuidas restoranist prügivabalt toitu tellida ja ühekordsete pakendite probleemist

«Esmalt inspireeris meid muidugi isiklik vajadus,» kirjeldas Katarina. «Soovimata ühekordseid pakendeid kasutada, käisime restoranidest kohapealt toitu kaasa ostmas. Kui teadsime, et oleme kuskile minemas, pistsime karbid kotti, aga kui näiteks ootamatult koogiisu tekkis, ei olnud tihtipeale oma karpe kaasas. Samuti ei olnud toidukohad kuigi õnnelikud, kui pidid toitu iga kord erineva kuju ja suurusega nõudesse sättima. Lisaks nende mõistetav hirm ristsaaste ees.»



Detsembris avastasid tegusad naised, et on õhtusöögilauas oma plaanist järjest enam rääkimas ja märtsikuus alustasid juba RingKarbi pilootprojektiga.