Emadepäeva eri: Sõbranna toimetuse head soovid ja meie emade õpetussõnad

Margit oma emaga FOTO: Erakogu



Dagmar: «Minu ema on mulle palju õpetanud. Eelkõige on ta mulle õpetanud iseseisvust - kui oluline on naisel saada iseendaga hakkama. Ära tee rohkem lapsi, kui sa ise jõuad neid üles kasvatada - see on näiteks nõuanne, mida olen südame lähedal kandnud (koos selle ühe lapsega, kelle kasvatamisest on mulle täpselt küll).

Veel on ta mulle õpetanud palju asju, mida ma ei ole suutnud omaks võtta. Mu ema on tõeline daam, mina - mitte nii väga. Ma pole õppinud olema tagasihoidlik, pigem olen ma talle oma ekstravertsuse ja avatusega palju piinlikke momente tekitanud. Juba lapsena olin ma see põngerjas, kes jooksis bussis võõra tädi juurde ja teatas, et «Mul on täna uued sokid!». Täna olen ma see kisav femmar, kes ei suuda vait olla, kui näeb ebaõiglust, kui näeb, kui viltu on meie ühiskond; või kes ka vahepeal liiga isiklikult kirjutada armastab, sest näeb, et see läheb inimestele korda. Minu ema kindlasti pole minuga selles osas sarnane, aga usun, et ta saab omal kombel ikkagi aru, miks ma teen neid asju omal kombel ja nii, nagu neid teen.

Ja see vist ongi kõige tähtsam asi mu ema juures. Ta on minul ja mu õel alati lasknud olla me ise. Ta ehk ei nõustu kõigi meie valikutega, kuid ta alati lubab meil teha meie omad vead ning on parastamata olemas, kui me eksime, kukume, haiget saame ja taas oma emme kaisutust vajame. Kui muhule on peale puhutud ja pisarad kuivad, saadab ta meid jälle taas vabasse maailma, jälle lendama ja jälle kukkuma. Selline ema soovin ka mina oma tütrele olla. Oleks mul vaid tarkust, hingejõudu ja kannatlikkust - vähemalt pool sellest, mis on mu emal.»

Dagmar oma emaga FOTO: Erakogu

Kristina: "Minu ema, koodnimega emme või mamma, on nagu igavesti särav päike. Abe Lincoln on kunagi öelnud: kõik, mis ma olen või soovin olla, võlgnen oma inglist emale.

Tema on see, kes on õpetanud mulle kaastunnet, hoolivust ja julgust oma unistuste poole püüelda. Tema on ühtlasi ka see, kes istus minuga hiliste öötundideni, et ma järgmisel koolipäeval võrrandist X-i kindlasti üles leiaksin. Aitäh kõige eest!»

Triin: «Minu ema on kõige targem, töökam ja sihikindlam inimene, keda tean. Päriselt ka! Ja ta on mulle palju õpetanud. Aga mis võibolla olulisemgi - ma vahel näen, kui palju ta pingutab ja vaeva näeb, et mitte kohe appi tormata ning laseb mul oma vead ise läbi teha. Tänu sellele julgen vastu võtta otsuseid ja ise vastutada. Tean, et kui kõik ikkagi üle pea kokku jookseb ja tundub, et miski enam ei aita, siis tuleb teha nii nagu ema ütleb. Ja kõik saabki nagu võluväel korda. Loomulikult on ta minu suurim kaasaelaja ja tugisammas.

Kui keegi mind kangeks nimetab, siis hehee, järelikult ei ole ta jõudnud veel minu emaga tuttavaks saada. Olen lugematul kordadel mõistnud, et võimatuid asju ei ole olemas. Kui midagi tundub ületamatu või inimvõimetele mittevastav, ütleb minu ema: “Noh, mis sa ootad, hakkame pihta.” Ja saabki kõik tehtud.

Veel olen emalt õppinud, et ükskõik mis päev on väärt šampanjaga tähistamist. Ning raha on selleks, et seda juurde teenida.



Ilusat emadepäeva, emme! Oled mulle kõige kallim.»