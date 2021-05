UURING ⟩ Psühhopaadid ei armasta loodust ja elavad linnas

Uuring avaldati ajakirjas Journal of Environmental Psychology ning tulemused on huvitavad. Selgus, et linnakeskkonnas elada eelistavad just need inimesed, kellel on rohkem «tumedaid» iseloomujooni – maal elajatel on aga selliseid jooni vähem.

«Meie suhe loodusega on hästi dokumenteeritud,» selgitab uuringu autor Dean Fido, kes on Derby ülikooli kohtuliku psühholoogia uurimisprogrammi juht. «Tänu kiiretempolisele elule, hektilistele elugraafikutele ja mugavusele rõhumisele jääb aga seda ajatut kogemust aina vähemaks.»

Mida aga uurijad teavad – inimesed, kes on kontaktis loodusega, on sageli tervemad, näevad ennast ja oma keha paremas valguses, on teiste suhtes empaatilisemad ja Fido meelest on kõige tähtsam, et nad kannatavad ka vähem stressi, ärevuse ja depressiooni all.

Fido selgitab ka, et tema alal tegutsevate psühholoogide jaoks on need seosed huvitavad. «Vastupidavus ja empaatia leidub sageli just neis inimestes, kes skoorivad vähem punkte iseloomuomaduste skaalal, mida peetakse «tumedaks», näiteks psühhopaatia – nii et kui uurida psühhopaatiat ja suhteid loodusega, võib jõuda väga unikaalsete järeldusteni,» räägib Fido väljaandele PsyPost.

Uuring korraldati jaanuaris 2019 ning selles osales 304 Suurbritannia täiskasvanut. Selgus, et inimesed, kelle skooris olid psühhopaatilised omadused kõrgemal kohal, eelistasid elada linnas, kuid need, kelle «tume» skoor oli madal, eelistasid elada maal. Teiste sõnadega, psühhopaatiliste omadustega inimesed ei nõustunud üldiselt selliste väidetega nagu «Minu suhe loodusega on tähtis osa sellest, kes ma olen».

Tulemused kordusid teises uuringus, milles osales 235 täiskasvanut. Fido märkis, et nende uuringutes oli arvesse võetud mittekliinilisi psühhopaatilisi omadusi, mis ei ole sama, mis antisotsiaalne isiksusehäire. «Kuigi me räägime psühhopaatiast, on see siiski iseloomuomadus, mis esineb teatud määral kõigil – ja erinevalt hukkamõistvast meediakajastusest ei ole tegemist alati asjaga, mis on olemuselt ohtlik,» selgitab Fido. «Tõesti, paljud inimesed, kel on tugevalt arenenud psühhopaatilised omadused, valivad töö näiteks meditsiinis või sõjaväes, toetudes oma võimele jääda pingesituatsioonis rahulikuks ning teha otsuseid, mis ei põhine emotsioonidel.»