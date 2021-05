Selgub, et nii ei pruugi see üldse olla, vaid põhjus peitub mujal. Ajakirjas Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking avaldatud uuring viitab, et kohtingurakendused on eriliselt ligitõmbavad neile meestele ja naistele, kes kannatavad depressiooni ja sotsiaalse ärevuse all. Hoolimata ligitõmbavusest aga ei vähenda deidiäpid kõiki neid takistusi, mida need inimesed kaaslast leida püüdes ületama peavad – vähemalt nii pole see meeste puhul. Andmed näitavad, et sotsiaalse ärevuse ja depressiooniga hädas mehed võtavadki palju väiksema tõenäosusega oma match’idega ühendust.