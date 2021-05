Tess Holliday on saanud ilmakuulsaks imelise pluss-suuruses modellina, kuid tema glamuurne pealispind on varjanud kurba saladust – naine kannatab anoreksia all. Nüüd on ta sellega avalikuks tulnud, lootes murda müüti, nagu oleks see vaid kõhnade inimeste haigus.