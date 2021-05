Võigas vaatepilt. Nii juhtub, kui ripsmepikendused hooletusse jätad

Teised tehnikud kommenteerivad kaasa, et need on kõige halvemini hooldatud ripsmed, mida nad iial näinud on. Ipek selgitab, et õnneks on sellist jälkust lihtne vältida. «See on naharasu, jumestuse ja mustuse kogunemine. Et seda teiega ei juhtuks, puhastage oma ripsmeid lihtsalt üks kord päevas.»