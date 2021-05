28-aastasel Kristinal on ligi 60 000 jälgijat ning just nemad muutusid esimesena murelikuks, kui enam naiselt uusi postitusi ei tulnud. Naise sõbranna Veronika Voronina rääkis meediale, et Kristina ei olnud aktiivne ka teistes ühismeediakanalites ega vastanud telefonikõnedele. Ometi ei andnud asjast politseile teada ei Kristina ema ega ka tema abikaasa Dmitri. «Nad ei käitunud murelikult,» mainis Veronika.