«Teen sinuga, mis tahan, mul on see õigus!»

Sõbrad on vait. Kust see siis äkki? Ain ja Mari olid nagu sukk ja saabas, tegid kõike koos, treenisid koos, reisisid koos.

See polnud lahkumine. See oli põgenemine. Ja põgenetakse vägivaldsest suhtest.

Seni oli Aini maailmas oli kõik ideaalses korras. No mis vägivallast siin üldse rääkida saab, neil polnud konfliktegi! Kui saad alati oma tahtmist, on lihtne selle luksusega harjuda, teisega arvestamist ja lugupidamist sootuks unustada. Hakkad uskuma, et oled privilegeeritud pool suhtes, see, kellel alati õigus on. /jätkub/

«Jah, on olnud hetki, kui ma muutusin vägivaldseks,» ütleb Raivo Juhanson. Nüüdseks on mees selle lehekülje elust otsustavalt edasi keeranud. «Ma annan võtme vägivaldse käitumise mõistmiseks: kõike, mida ta väljendab ja elab välja partneri suhtes, tunneb ta tegelikult enda vastu. Kui ta on vihane, on see viha enda vastu. Kui ta hirmutab, tunneb ta ise hirmu. Kui ta süüdistab, tunneb ta end süüdi. Kui ta sind madaldab, tunneb ta ise end väärtusetuna. Ebapiisavuse tunne on meeste kõige hullem epideemia!» /jätkub/