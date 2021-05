Vaatame, mida näitab sünnikaart suhete kohta, mida oma ellu tõmbame. Mis on need omadused ja kogemused, mida me läbi oma suhete kõige enam vajame?

7. maja astroloogilises sünnikaardis tähistab kõike, mis on seotud suhete ja partnerlusega. See näitab, mida me suhetes kõige rohkem vajame, et tunda end terviklikuna, ning samuti kuidas me suhetele läheneme. Laiemas laastus tähistab see, kuidas me suhestume «teisega», olgu selleks romantiline või tööalane partner.