Juuksed on naise ehe, aga külm talv ja kuiv õhk võivad muuta need kuivaks, elutuks ja katkevaks. Juuste hoolduseks ja poputamiseks on palju salongiprotseduure, näiteks lamineerimine, keratiinihooldus ja eri maskid. Need on üsna kallid ja tihti ei saa neid endale lubada.