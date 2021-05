Sel nädalal tekib inspiratsioon midagi teha ja ma usun, et selle, mida sa plaanid, suudad sa ka saavutada. Kuid sa peaksid pöörama tähelepanu selle idee üksikasjadele. Lihtsalt unistamine ja sellele mõtlemine ei ole tegelikult üldse nii oluline, kuivõrd selle idee tegelik elluviimine. Tuleks leida ka selle positiivsed ja negatiivsed küljed, et olla valmis, kui käiku läheb varuplaan. Üldiselt tundub, et tuleb küllaltki rahulik nädal, mingisuguseid ootamatusi ette ei tule.