Planeetide seisud

Esmaspäeval on Merkuuril sekstiil Chironiga, mis aitab end vestlustes rohkem avada ning ka teisi paremini kuulata. On hea panna tähele, kui head kuualajad me tegelikult oleme. Oma mõtteid on nüüd lihtsam edastada, kuna väljendame intuitiivselt ka sõnade taga olevat tähendust ja kavatsust. Praegu on võimalik sõnade abil lohutada ja tuge pakkuda.