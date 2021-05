FBI avalikustas Kurt Cobaini surma puudutavad dokumendid

8. mail 2021 avaldas FBI Kurt Cobaini surma puudutavad dokumendid, kuid tegi seda märkimisväärselt vaikselt. Seda on Cobaini fännid nõudnud aastaid. «Ma soovin vaid õigust neile, kes armastasid seda meest sama palju kui mina,» kirjutas üks fänn FBI-le aastal 2007. «Algselt arvati, et ta tegi enesetapu, kuid hiljem on ilmnenud tõendeid, et see polnud nii ja ta tapeti.»