See on naine, kes teab oma väärtust. Tal on fookus paigas ning püüdleb oma sihtide suunas järeleandmatult. Muidugi lööb elu mõnikord tedagi jalust, kuid ta ei jää oma haavu lakkuma. Pühib tolmu maha ning jätkab edasi rühkimist. Kõik temas räägib karismast, elujõust ja südikusest.