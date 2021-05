Üllatavad märgid, mis näitavad, et sa oled mürgine kuulaja

Õnneks aga saab alati õppida ja püüda parem olla. Zulie Rane ütleb, et mõistis oma abitust olla hea kuulaja siis, kui tema sõber oli suitsidaalne ning ta tõesti püüdis olla olemas, kuulajata ja aidata, kuid kukkus igal katsel haledalt läbi. Õnneks leidis ta sõber abi ja elas raske perioodi üle, kuid Rane õppis omakorda, et ei taha kunagi olla enam samas olukorras.

Nii läks ta kursusele, kus teda õpetati kuulama. Nüüd teab ta, et enamik inimesi on mürgised kuulajad ning toob välja kolm peamist omadust, mis peaaegu meis kõigis olemas on.