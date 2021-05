Probleem on selles, et kellegagi suhte lõpetamine – isegi, kui see polnud päriselt suhe – on väga keeruline. Niisama ära kaduda ja mitte enam tema sõnumitele vastata (ehk inglise keeles ghosting) on ju nii palju lihtsam, kui võtta kätte ja pidada maha aus vestlus, mis keerleb selle ümber, et sa ei soovi teda enam näha. Ometi on aga see alati targem valik.