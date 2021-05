Kui sa oled sündinud vales kehas, võib elu olla väga ebaõiglane ja keeruline. Kuid üks ainulaadne kogemus, mis saab osaks transsoolisele inimesele, on nn kahekordne süütuse kaotamine ning võrdlusmoment, mis tunne on seksida naisena ja mis tunne on seksida mehena.