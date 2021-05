Nipid ülekoormatud lapsevanemale: mida teha, kui sul on vaid minut iseendale

Ja nii võibki olla – eriti, kui perekond toast välja ei pääse. Selleks aga, et olla oma laste jaoks täielikult olemas, pead sa, nagu öeldakse, hapnikumaski siiski enne iseendale ette panema. Ideaalis saame me kõik tegeleda oma hobidega ja lõõgastuda, kuid alati see nii ei ole.

Ometi aga peame seda enam kasvõi jõuga endale aega võtma. Siin on mõned Healthline’i ideed, mida teha, kui sul ongi sõna otseses mõttes iseenda jaoks aega vaid minut.

Süüta küünal

Küünlaleek teeb kõik hetkega paremaks. Pane küünal kööki, teine vannituppa. Nii saad varastada endale ühe zen-hetke, kui pesed nõusid, teed süüa või isegi hiilid pissile.

Harjuta hingamistehnikaid

Proovi nõnda: hinga neli sekundit välja, hoia neli sekundit hinge kinni, hinga neli sekundit sisse, hoia neli sekundit hinge kinni. Ja otsast peale. See on tõestatud stressimaandaja. Otsi ka hingamisäppe et sõna otseses mõttes võtta endale üks hingetõmbepaus.

Naera

Mis iganes see on, mis sind naerma ajab, tee seda! Vaata rumalaid kassivideoid, meeme, lemmikkoomiku klippi.

Võta vitamiine

Igapäevane multivitamiin annab kehale aineid, mida see vajab ja sina omakorda tunned, et tõesti hoolitsed iseenda eest-

Kallista kedagi

Haara oma partner või laps ja pigista kohe hingest! On ju hea tunne?

Joo klaas vett