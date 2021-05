Tosin räpast saladust, mida iga ema teab

Vahel on neid tõdesid ehk endalegi raske tunnistada ning nii võib tunduda, et vaid meie oleme hädas, vaid meie laps käitub vahel võimatult ja teised saavad ju nii hästi hakkama. Kaunid fotod, mida me kogume perekonnaalbumitesse ja armastame postitada sotsiaalmeediasse varjavad koledat tõde – et emaduse argipäev võib olla kakane, ilane, lärmakas ja frustreeriv.

«Emad teavad palju,» kirjutab Dr Audrey väljaandes PS. I Love You. «Me alustame null-teadmistega, kuid nullist sajani areneme me kiirelt. Me teeme, mida peame tegema, et hakkama saada. Me teame, et see pole alati ilus. Iga täiuslikult poseeritud foto taga on palju räpaseid tõdesid.»