Ajakiri Linda kirjutas mais 1897: «Selle üle veerandsaja aasta sees, mil meie kodumaal auruhobu sõidab, pole siin enne veel ühtegi suuremat raudtee-õnnetust olnud. Kuid tänavune kevade rikkus selle rõõmu. 1. maikuu päev, muidu nii suur ilu ja rõõmu päev, sai tänavu meie kodumaa kohta selle halva tähtsuse, et sellel esimene suur raudtee-õnnetus meie maal sündis, määrast enne siin pole nähtud ja Jumal hoia veel nägemast!»

Arvestades seda, et tol ajal meie maal veel vana kalendri järgi aega määrati, siis uude kalendrisse ümberpandult tähendab see seda, et õnnetus leidis aset 13. mail.