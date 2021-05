LUKSUSLIK ÕHTU ENDALE ⟩ 15 ürti, mille lisamine vannivette viib stressi imeväel

Pillavad vannitavad on olnud käibel juba sajandeid. Rooma, Kreeka, Ottomani, Jaapani, Briti ja teised suured impeeriumid on kõik armastanud käia ka vannis. Selleks, et oma tavaline kasimisprotseduur teha aga kuningatele sobilikuks, ei ole aga üldse palju tarvis. Tuleb vaid tunda mõnda ürti ja ravimtaime ning sinu vannielamus saab olema teraapiline, taastav ja raviv.

Paljudel ürtidel on ravivõimed, see pole eestlasele mingi saladus. Kui ravimtaim jõuab kuuma vette, eralduvad aroomiõlid ja muud kasulikud ained. Rusikareegel on selline: kui sellest taimest võib teha raviteed, mida juua, on selles turvaline ka vanni võtta. Enne on muidugi aga väga tähtis, et sa tead täpselt, mis taimi sa kasutad.