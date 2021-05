Täna peitub taevas mikrokuu: käes on uute alguste aeg

Tähtis on ka tõsiasi, et Kuu on täna Maa suhtes apogeel ehk kõige kaugemas punktis. Seetõttu kannab tänane noorkuu nime ka mikro-noorkuu – ta on Maalt kaugemal kui 405 000 kilomeetrit. Umbes iga 14. noorkuu on mikro-noorkuu.