Saad teada, et partner on sind petnud. Kujutad teda ette kellessegi teisesse armumas, tekil lebades naermas, hotellis suudlemas. Seejärel tuleb ta koju, valetab sulle näkku ja paneb sind ennast süüdi tundma. Isegi kui arvad, et midagi sellist sinuga juhtuda ei saa.