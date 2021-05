VALUS KÄTTEMAKS ⟩ Naise arvates on tema kallim juba aastaid surnud, kuid tegelikult...

TikToki kasutaja Thea Loveridge'i sõnul avastas ta pärast esimese lapse sündi, et mees pettis teda terve raseduse aja oma eksiga. Kõlab üsna huvitava kokkusattumusena, aga peagi pärast uudise ilmsiks tulekut sattus naise truudusetu mees vangimajja.

Thea sõnul ei teadnud mehe armukene sellest midagi ja püüdis teda meeleheitlikult kätte saada. «Ta saatis talle sõnumeid ja üritas aru saada, kus ta on. Ta oli väga segaduses ja ei saanud üldse aru, miks mees temaga ei räägi,» tunnistas Thea TikTokis.

Tõe rääkimise asemel otsustas petetud naine aga hoopis valetada, et tema vangis istuv eksmees on surnud. Uskuge või mitte, kuid sellega asi ei piirdunud. Et kogu asi oleks usutavam, korraldas Thea oma eksmehe õe abiga isegi võltsmatused.

«Sellest on möödas kolm aastat, kuid too usub endiselt, et ta on surnud,» avaldas karmi nalja teinud naine klipis, mida on tänaseks vaadatud üle 5,3 miljoni korra. Thea lisab: «Ta postitab igal aastal Facebooki austusavaldusi oma elu armastusele ja kirjutab, kuidas tal on nii kahju, et ta ei saanud tema päästmiseks seal olla.»