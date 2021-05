VIDEO ⟩ Pruut soovis kaunist pulmameiki, aga sai tulemuseks hoopis...

Timbra Hendersoni ootas ees ta elu tähtsaim päev ning ta läks rõõmsal meelel meigikunstniku juurde, kes pidi talle proovimeiki tegema. Timbral oli kindel visioon, milline ta oma pulmapäeval välja näeb, kuid tulemus jättis soovida.

Kümneid tuhandeid kordi vaadatud TikToki videos on näha, kuidas suitsusilm on hajutamata ja kulmudki võiks olla paremini tehtud. Ka teised profimeikijad on kohkunud ning video all käib vilgas kommenteerimine.

Video all kirjutatakse, et just sellepärast paljud endale ise meigi teevadki, sest oma tähtsal päeval ei saa nii suurelt riskida.

«Kas see oli teie 12-aastane õde, kes selle meigi tegi? See polnudki professionaal?» imestab üks kommenteerija.

Timbra tunnistab kommentaarides, et ei julgenud jumestajat kohapeal süüdistada, kuid teatas siiski talle, et kasutab oma tähtsal päeval mõne teise professionaali teenuseid.