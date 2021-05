Kas jagasid uudist seda lugemata? Tulevikus saad Facebookilt selle eest märkuse

Kas lugesite Facebookis just artikli pealkirja ja otsustasite uudist kohe jagada? Facebook hakkab kasutama hüpikaknaid, mis tuletavad meelde, et tähtis on uudist lugeda, mitte lihtsalt pealkirjale pilk peale heita. Kui inimene vajutab väljaande artikli all jagamise nuppu ilma seda avamata, näeb ta vastavat märget.