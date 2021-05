UURING ⟩ Kui sulle meeldib BDSM, siis see tähendab, et...

Kuigi BDSM (ingliskeelsetest sõnadest bondage, discipline, submission and sadomasochism ehk sidumine, distsipliin, allumine ja sadomasohhism) on tulnud «kapist välja» ja saanud üsna peavooluteemaks, siis on siiski vähe teada, millised on need psühholoogilised ja bioloogilised põhjused, miks inimesed BDSM-praktikaid eelistavad.