Üks põhjus, miks eestlane Venemaalt oma õnne leiaks

Küsitluse korraldas SuperJob ning venemaalastelt uuriti, mis summa kuus teeks nad õnnelikuks. Välja toodi number 173 000 rubla (1926 eurot) kuus. On ka märkimisväärne, et kui sama asja küsiti jaanuaris, oli see number väiksem, 166 000 rubla (1848 eurot) kuus.

Huvitav on märkida, et 2017. aastal oli hinnanguline «õnne hind» sootuks 184 000 rubla (2047 eurot) kuus, seejuures meeste soov oli 192 000 rubla (2136 eurot) ja naiste oma vaid 155 000 rubla (1724) kuus.

Üllatuslik pole aga vist see, et Moskva piirkonna esindajad vajavad õnneks enim raha – 224 000 rubla (2492 eurot) kuus.

Venemaa keskmine palk 2020. aastal on umbes 51 100 rubla (568 eurot) kuus, Eestis on keskmine brutopalk 1604 eurot (143 000 rubla). See tähendab, et keskmisel venemaalasel on õnnest puudu umbes kolmekordne kuupalk, samas kui eestlane võiks Eesti kuupalgaga end Venemaal juba üsna õnnelähedases seisundis tunda.