Mehed vastavad: kas naisele peaks vahel laksu andma?

«Jah, kui nad seda väärivad. Ma arvan, et on mõned juhtumid, kui see on soovitatav. Kui nii on, siis ma ei näe mingit põhjust, miks ei peaks seda tegema. Ma ei saa seda mõtet kritiseerida.» – Frank Desiderio, meestejuuksur

«Kindlasti! See õpetab neile, kes on boss. Paljud naise kipuvad unustama, et see on meeste maailm. Paljud perepea koha loovutanud mehed soovivad, et nad poleks seda teinud. Laksu andmine võib aidata tagasi saada osa austusest, mille nad on kaotanud.» – Teddy Gallel, parkimiskontrolör